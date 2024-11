Meyerhoff-Lesung: Scham und Bühne statt Schuld und Sühne

„Man kann auch in die Höhe fallen“ erzählt von einem Mittfünfziger, der zu seiner 86-jährigen Mutter aufs Land zieht, um dort an einem Roman über das Theater mit dem Titel „Scham und Bühne“ (statt Schuld und Sühne) zu schreiben. In Wahrheit geht es um eine tiefe Lebenskrise, aus der er mit Hilfe seiner Mutter herausfinden will. Meyerhoff ist enorm erfolgreich mit seiner weitgehend autobiographischen Roman-Saga. Der Erfolg sei zu Beginn, 2015, nicht abzusehen gewesen, erzählte Meyerhoff dann im Laufe der Lesung. Vielleicht könne ja der Schauspieler den Text retten, habe man ihm vor dem Erscheinen des ersten Buches „Alle Toten fliegen hoch“ gesagt. Aus heutiger Sicht muss man sagen: Da hat sich jemand gewaltig geirrt. 2,8 Millionen Exemplare der Meyerhoff-Saga hat sein Verlag Kiepenheuer & Witsch bereits verkauft, und der neue Roman ist soeben erst erschienen. Dass der Schauspieler aber natürlich zum Erfolg des Autors beiträgt, wurde auch am Dienstag, bei dieser komplett uninszenierten Lesung, deutlich. Meyerhoff genügte ein kleines Tischchen am Bühnenrand. Einzige Requisite war sein Buch.