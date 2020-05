Jelinek und Co gegen Ungarns Regierung

Jungautor Ewald Palmetshofer appelliert an die Gesprächsbereitschaft der Regierung: "Besorgt drängend bitte ich die ungarische Regierung, sich nicht jenseits der Befragbarkeit zu situieren, sich dieser vielmehr auszusetzen, sie nicht aus- oder abzuschließen, sondern zu befördern und die Orte, an denen sich die Befragung formuliert und ausdrückt, zu wahren." Und die Schriftstellerin Kathrin Röggla richtete ihren Protest ebenfalls direkt an die Regierung: "Ich erwarte mir, dass Sie bereit sind, einer demokratischen künstlerischen Auseinandersetzung sich zu stellen, was beinhaltet, dass Sie die breiten Proteste der ungarischen Kunstszene wahr- und ernst nehmen, eine Vielfalt von Experten hören und sich nicht auf alte Fährten eines Überwachungsstaates begeben und die gesamten künstlerischen Institutionen mit Ihnen politisch nahestehenden Funktionsträgern besetzen."

Unabhängig von der Hartmann-Initiative hat der österreichische Regisseur Markus Kupferblum ein eigenes Memorandum verfasst, das seinen Angaben zufolge am Abend an den meisten österreichischen, aber auch an internationalen Häusern wie der Komischen Oper in Berlin oder dem Theatre Rond-Point in Paris verlesen wird. Darin heißt es: "Heute vor einem Jahr wurde in Budapest eines der bedeutendsten Theater der Stadt an einen neuen Intendanten übergeben, der seit vielen Jahren öffentlich rechtsradikales Gedankengut vertritt. Seitdem werden dort menschenverachtende und hetzerische Stücke gespielt." Es gelte deshalb, in allen Ländern und in der eigenen unmittelbaren Umgebung für Toleranz, Vielfalt und Solidarität für die Schwächeren einzutreten.