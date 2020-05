Politische Eingriffe verschrecken Investoren

Die unberechenbare und höchst umstrittene Wirtschaftspolitik der Regierung Orban würde zunehmend ausländische Investoren abschrecken, berichtet Erika Teoman-Brenner, Österreichs Wirtschaftsdelegierte in Budapest. Erst kürzlich schrieb die Regierung den Energieversorgern vor, die Strom- und Gaspreise für Haushalte um rund zehn Prozent zu senken.

„ Ungarn leidet im Ausland unter einem Image-Einbruch, der dem Wirtschaftsstandort immens schadet“, so Teoman-Brenner. Dabei hätte die in der Rezession steckende Wirtschaft dringend Investments nötig. Einzig in den Automotive-Bereich würden wegen der niedrigen Produktionskosten derzeit Gelder fließen, vor allem aus Deutschland.