"Jedermann“-Absetzung: Bettina Hering "schockiert über Unprofessionalität“

Die abrupte Ausladung des „Jedermann“-Hauptdarstellers Michael Maertens und -Regisseur Michael Sturminger bei den Salzburger Festspielen beschäftigt weiter die Kulturszene – und das tief bis in die Festspiele hinein. „Ich bin schockiert über die Unprofessionalität, die hier an den Tag gelegt wurde“, sagt die bisherige Schauspielchefin Bettina Hering nun dem Standard. „Der Vorgang ist unerhört und in seiner Umsetzung respektlos.“

