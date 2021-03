Jazzmusiker Chris Barber ist tot

In den 1950ern war Barbers Big Band in Großbritannien so bekannt wie die Beatles in den 1960ern. 1958 gründete er mit einem Geschäftspartner den legendären Londoner Marquee Club, in dem später die Rolling Stones auftraten. 1959 schaffte Barber den internationalen Durchbruch mit "Petite Fleur", einem Stück mit dem Solo des Klarinettisten Monty Sunshine. Im selben Jahr heiratete er die Bluessängerin Ottilie Patterson (1932-2011). 1983 ließen sie sich scheiden, arbeiteten aber immer wieder zusammen.

Barber liebte den frühen New-Orleans-Jazz und brachte viele afroamerikanische Gospel- und Blues-Legenden nach Großbritannien. Nebenbei verhalf er damit der E-Gitarre zum Einzug in die britische Rhythm-and-Blues-Szene. Der Posaunist und seine Band verloren dadurch an Popularität in ihrer Heimat, wurden aber in anderen Ländern immer beliebter - besonders mit dem fröhlichen "Ice Cream, You Scream...". Erst im Alter von 89 Jahren zog sich der Bandleader nach einem Sturz ins Privatleben zurück.