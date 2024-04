Teilchenbeschleuniger des Jazz: Gitarrist Julian Lage mit Trio in Wien

In der Welt der Jazzgitarre steht Julian Lage, 36, wohl gerade am Gipfel des höchsten Bergs. Der Musiker, der seinen Karrierestart als Wunderkind mit acht Jahren erfuhr, hat ihn in Windeseile erklommen, die Zahl der Projekte, in die er involviert ist, ist ebenso unüberblickbar wie die Zahl der honorigen Musiker, mit denen der in Kalifornien aufgewachsene und nahe New York lebende Musiker kollaboriert.

Am Dienstagabend war Lages Musik im Mozartsaal in seiner vermutlich direktesten Form zu erleben - mit dem eingespielten Trio mit Jorge Roeder am Bass und Dave King am Schlagzeug. Die Energie, die die Musiker dabei in knackigen 90 Minuten kanalisierten, riss das Publikum am Ende zu Begeisterungsstürmen hin - eine zweite Zugabe gab es dennoch nicht.