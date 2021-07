"Die Sache Makropulos": So war die Staatsopern-Premiere

"Die Sache Makropulos", das vorletzte musiktheatralische Werk von Janáček, ist inhaltlich genial, auf einer "Komödie" von Karel Čapek basierend und trotz des Inhaltes nicht im geringsten esoterisch, sondern zutiefst ernsthaft. Und auch musikalisch faszinierend: reich an melodischen Einfällen, klanglich mitreißend, ungewöhnlich instrumentiert, leitmotivisch klar strukturiert, die Emotionen der Figuren präzise analysierend.

Konkret ist die "Sache Makropulos" ein Rezept, das der Leibarzt von Kaiser Rudolf II. zur Verlängerung des Lebens erfand. Er probierte es an seiner Tochter Elina Makropulos aus. Da Genialität aber oft nicht sofort erkannt wird, erging es auch Hieronymus Makropulos so.

Elina lebte jedenfalls weiter und weiter und weiter, stets unter anderem Namen, immer mit den Initialen E. M., zum Zeitpunkt dieser Oper ist sie die Sängerin Emilia Marty im Prag des Jahres 1922.

Sie muss, 337 Jahre nach ihrer Geburt, die geheime Rezeptur wiederfinden, lässt sich zu diesem Zwecke in einen Erbschaftsprozess verwickeln, wird – wie seit Jahrhunderten – auch diesfalls von ziemlich dämlichen Männern umworben und verzichtet schließlich auf das Elixier. Freunde, das Leben ist lebenswert – aber nur, weil es endlich ist, weil es im Hier und Jetzt stattfindet. Eine weise Entscheidung.

An der Staatsoper führt Peter Stein Regie, ein Meister für historische Stoffe. Es wäre ungerecht zu behaupten, die Inszenierung sehe aus wie zu Zeiten Rudolfs II. Stein belässt die Geschichte in der Entstehungszeit, also in den 1920er-Jahren, in einer Anwaltskanzlei, im Opernhaus (zu sehen ist ein Prospekt der Wiener Oper vor der Zerstörung im Krieg) bzw. in einem Art-Deco-Hotel.

Etwa zwei Stunden lang sieht man Stein-Theater, vom Blatt inszeniert, bewegungsarm, ohne jede metaphysische Komponente, die unterschiedlichen Zeitebenen völlig ausklammernd. Die letzten 20 Minuten jedoch entschädigen für alles: Wenn Emilia Marty wie eine Mumie oder eine Person aus "The Walking Dead" die Bühne betritt und die Sinnlosigkeit ewigen Lebens erkennt, ist man zutiefst berührt.