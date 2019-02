Jan Böhmermann in Wien: "In jedem steckt ein kleiner Strache"

Böhmermann stichelt am Ende noch ein wenig: "Warum definiert sich Österreich in seinem Namen nur über die Lage zu Deutschland?" Aus dem Publikum kommen Buh-Rufe, Böhmermann lacht: "Ja, so ein kleiner Strache steckt in jedem."



Bevor "die ersten Mistgabeln angezündet werden" setzt Böhmermann dann zu "Señorita" an. Das Original von Kay One und Pietro Lombardi muss man nicht unbedingt googlen, in der Böhmermann-Version soll es eine gemeinsame Hymne für Europa werden. Als sich die Musiker nach insgesamt drei Zugaben von der Bühne verabschieden, wirkt Böhmermann zurecht äußerst zufrieden – und sogar ein wenig ergriffen.