James Corden macht letztes "Carpool Karaoke" mit Adele

Sängerin Adele (34) hat den Talkshow-Moderator James Corden (44) vor dessen allerletzter "The Late Late Show" für eine "Carpool Karaoke"-Tour abgeholt. Die beiden Briten und guten Freunde fahren in dem auf Youtube veröffentlichten Clip durch Los Angeles und singen dabei gemeinsam Lieder wie Adeles "Rolling in the Deep", "Hometown Glory" und "I Drink Wine".

Letzteres habe sie nach einem emotionalen Gespräch mit Corden geschrieben, wie die Oscar-, Golden Globe- und Grammy-Gewinnerin auf der Autofahrt erklärte. In dem Video ist zu sehen, wie die Sängerin Corden – ihren Worten zufolge einer ihrer besten Freunde "auf der ganzen Welt" – in dessen Haus überrascht und sich für die Fahrt zur Abwechslung einmal selbst ans Steuer setzt.