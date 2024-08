Für den Ruhestand hat der Mann, der am 16. August 70 Jahre alt wird, offenbar keine Zeit. Dabei hat er sein "Soll" in Hollywood längst erfüllt und sich selbst mehrfach überboten.

In den nächsten sieben Jahren hat James Cameron reichlich zu tun. Wenn seine "Avatar" -Pläne aufgehen, dann bringt der Regisseur im Jahr 2031 den fünften und letzten Teil der Science-Fiction-Serie in die Kinos - Teil 3 ist für 2025 geplant, 2029 soll "Avatar 4" folgen.

Der dreifache Oscar-Preisträger ist seit Jahrzehnten Box-Office-König: Auf der Liste der weltweit erfolgreichsten Filme bisher thronte lange Zeit sein Untergangsdrama "Titanic" auf dem ersten Rang. Dann schoss sein Science-Fiction-Film "Avatar - Aufbruch nach Pandora" mit gut 2,9 Milliarden US-Dollar Einspielsumme auf Platz Eins hoch. Mit modernster 3D-Technik versetzte der Regisseur die Zuschauer in das futuristische Pandora-Universum, wo blau-häutige Ureinwohner im Einklang mit der Natur leben, bedroht von irdischen Ausbeutern.

Auf Rang zwei folgt der Blockbuster "Avengers: Endgame" mit Einnahmen von knapp 2,8 Milliarden Dollar, dann kommt Camerons "Avatar: The Way of Water" (2,3 Milliarden Dollar). Die "Titanic" steht auf dem vierten Platz, vor "Star Wars: Episode VII". Cameron kann also stolz prahlen, mit drei Filmen die Top-Five der Weltrangliste in Beschlag zu nehmen.