Emmerich vs Cameron: Kleinkrieg der Actionregisseure

„Cameron ist zu bevormundend“

Emmerich wirft dem dreifachen Oscarpreisträger, der in der Produktion lediglich eine beratende Rolle hätte einnehmen sollen, vor, dass sein Input zum Projekt geradezu anmaßende Züge angenommen hätte. Der Deutsche, der 1999 eine Goldene Himbeere für "Godzilla" gewonnen hatte, habe versucht mit Cameron zusammen zu arbeiten. Allerdings gab er bereits 2007 in einem Interview an, er habe sich von dem Projekt zurückgezogen, als Folge eines Telefonats. Darin soll sich der Titanic-Regisseur beschwert haben über das Drehbuch, welches noch nicht seinen Qualitätsansprüchen gerecht geworden wäre. Besonders Emmerichs Entscheidung, den Film in der Gegenwart spielen zu lassen, missfiel angeblich dem Oscarpreisträger.