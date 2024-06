James Bond-Ausstellung: "007 Action" kommt nach Wien

Wer der neue James Bond wird, bleibt vorerst weiter ein Geheimnis. Was Fans der Filmreihe aber bereits verraten werden kann: Die Ausstellung "007 Action" kommt im Spätsommer nach Wien in die Metastadt. "Wir zeigen die größte und schönste Sammlung an Autos und Dingen, die mit James Bond in Verbindung stehen, die man je gesehen hat. Alles Originale", sagte Kurator Nicolas Bornstein am Dienstag anlässlich einer Pressekonferenz in Wien.

"Wir bringen etwa den legendären Aston Martin DB5 in zwei Ausführungen - als Stuntfahrzeug und mit allen Spezialeinbauten - und den nicht weniger legendären Rolls Royce aus 'Goldfinger' nach Österreich", betonte Bornstein im Gespräch mit der APA. Es gehe aber im Gegensatz zur Ausstellung "Bond in Motion", die etwa in London und Prag Publikum anlockte, "nicht mehr nur um Fahrzeuge, sondern eben um die Action allgemein". Die Präsentation wurde erweitert und feiert in ihrer Art hierzulande Premiere. "Wir zeigen auch Requisiten aus dem Franchise, zahlreiche Uhren, die Bond in den Filmen getragen hat, Kostüme von James Bond, aber auch ikonische Kostüme der Bond-Girls."

"Man kann die Filme sehen, aber hier bekommt man ein dreidimensionales Erlebnis, betonte Organisator Serge Grimaux. Nicht fehlen dürfen dabei Gadgets, die von Q, dem Waffenspezialisten des MI6, entwickelt wurden. "Von versteckten Waffen bis hin zu hochmodernen Überwachungsgeräten" dokumentiere "007 Action Vienna", wie diese Technologien in den Filmen eingesetzt wurden und welche realen Inspirationen dahinterstecken, heißt es im Pressetext. Margaret Simmonds von EON, Produktionsfirma fast aller Bond-Filme, erinnerte an den Bond-Dreh in Wien. Aus diesem Film, "Der Hauch des Todes", wurde der Aston Martin V8 mitgebracht und zum Pressetermin vor dem Riesenrad platziert - neben der "Little Nelly" aus "Man lebt nur zweimal". Insgesamt soll es in "007 Action Vienna" 50 große Fahrzeuge und 30 Miniaturen geben.