Jakob Prandtauer: Der Baumeister Niederösterreichs

Für Weigl sprengte die Vielfalt der Bauten bald den Rahmen ihrer Dissertation, die letztendlich „nur“ die wichtigsten Klöster behandelte. Doch die ganzheitliche Sicht auf die Zeit und Gesellschaft, in der Prandtauer lebte und arbeitete, war der Kunsthistorikerin ein Anliegen. „Mir war klar, dass in meinen Fußnoten sehr viel Kulturgeschichte steckte“, sagt Weigl. „Wie ist er gereist, was hat das gekostet, wie haben die Auftraggeber getickt? So habe ich das in ein eigenes Kapitel verpackt.“ Es ist jener Teil des zweibändigen Werks, der abseits der wissenschaftlichen Dokumentation für Laien spannende Einblicke bereithält.