Jahrhundertschau im KHM: Bruegel sehen, fühlen und riechen

Ob „Die Anbetung der Heiligen Drei Könige im Schnee“, „Winterlandschaft mit Vogelfalle“, „Zwei angekettete Affen“, „Der Triumph des Todes“ oder das bisher umstrittene Gemälde „Die Bucht von Neapel“ (um 1564), das der Kunsthistoriker Manfred Sellink jetzt nach neuen Erkenntnissen „anhand der Pinselführung und des Detailreichtums“ zweifelsfrei Bruegel zuordnet: „Alle transportfähigen Gemälde werden in Wien gezeigt“, sagt Kuratorin Sabine Penot.

So sind in der umfassenden Gesamtschau im KHM zum ersten Mal seit rund 400 Jahren auch der „Turmbau zu Babel“ aus Wien und der „Turmbau“ aus Rotterdam nebeneinander zu sehen. Einst in der Sammlung Rudolfs II. waren sie vereint.

„Die Bienenzüchter“ und „Der Vogeldieb“ werden überhaupt erstmalig gemeinsam ausgestellt.

Die „Dulle Griet“ aus dem Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen ist – eigens in Hinblick auf die Ausstellung restauriert – bereits in Wien eingetroffen.

Aber nicht alle Wünsche sind erfüllbar, manche Holztafeln für Reisen zu fragil. Haag: „Leider konnten wir das Gemälde ,Sturz der rebellierenden Engel’ nicht bekommen, das den Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen darstellt – ein Meisterwerk.“