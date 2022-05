"Jahreszeiten" in der Wiener Staatsoper: So fern und so nah

In den Wochen nach der letzten Corona-Welle verbreitet eine Aufführung mit dem gesamten Ensemble des Wiener Staatsballetts aus Staats- und Volksoper, dem Staatsopernorchester, Arnold Schoenberg Chor und Gesangssolisten auf den ersten Blick ein freudiges Erwachen aus einer von Einschränkungen geprägten Zeit. Tatsächlich ist dieses künstlerische Zusammenwirken auf so hoher Ebene ein Ereignis.

Ungewöhnlich schon deshalb, weil diesmal die Musik an erster Stelle steht. Mit Adam Fischer steht nicht nur ein der Staatsoper seit vielen Jahren vertrauter Dirigent am Pult des Orchesters. Dass Fischer ein Haydn-Spezialist ist, war an diesem Abend in vielen Details zu erleben. Er vermittelt die Dynamik, die Nuancen der Arien, die unterschiedlichen Chorszenen bis zur Theatralik des Oratoriums auf mitreißende Weise.

Unterstützt wird er vom ausgezeichneten Arnold Schoenberg Chor unter der Leitung Erwin Ortners und von drei exzellenten Ensemblemitgliedern. Martin Häßler überzeugt als Pächter Simon mit seinem spezifischen Timbre. Edel auch Slávka Zámecníková als Simons Tochter Hanne und Josh Lovell als Bauer Lukas.

Ganz kann die Choreografie mit Schläpfers zeitgenössischem Ballettvokabular bei der Fülle musikalischer Formen nicht mithalten. Auf der Habenseite steht der Verzicht auf oberflächliche Effekte. Die Übergänge fließen erstaunlich gut ineinander, doch ist das visuelle Wechselspiel zwischen Solo, Pas de deux und verschieden großen Gruppen mit zunehmender Dauer ziemlich repetitiv.