„Jackass: Einer geht noch“: Zwischen Durchfallattacke und Brechreiz

Einer geht noch, aber dann ist Schluss: „Jackass“ geht in Pension. Erfinder Johnny Knoxville muss im Alter von 55 Jahren zugeben, dass seine Zeit für lebensgefährliche Stunts vorbei ist. Zuletzt ließ sich Knoxville für den Kinofilm „Jackass Forever“ (2022) von einem Stier aufspießen – mit gravierenden Folgen wie schwere Gehirnerschütterung und Hirnblutung. Eine weitere Gehirnerschütterung kann sich Knoxville nicht mehr leisten. Begonnen hat die legendäre Selbstverletzungs-Realityshow Anfang der 2000er-Jahre auf MTV. Als Erfindung von Johnny Knoxville, Jeff Tremaine und Spike Jonze sorgte „Jackass“ mit seinen gewagten, gefährlichen und schmerzhaften Stunts zwischen 2000 und 2002 für große Begeisterung und enorme Kontroversen. Nachdem sich trotz heftiger „Don’t Try This At Home“-Warnungen jugendliche Zuseher beim Nachahmen der „Streiche“ verletzten, wurde die Serie von MTV aus Imagegründen abgesetzt. Trotzdem blieb das Format höchst erfolgreich und lebte in insgesamt 6 Kinofilmen bestens weiter. Nun aber scheint sich eine Franchise-Ära tatsächlich dem Ende zu nähern. Wer sich den brutalen Torero-Stunt noch einmal anschauen will, in dem Knoxville lebensbedrohlich mit dem Stier kollidierte, hat in „Jackass: Best and Last“ – so der Originaltitel – die Gelegenheit dazu.

In dem explizit als Finale des Franchise inszenierten Abschiedsfilm findet sich eine ... äh ... Greatest-Hits-Mischung mit unveröffentlichten Pranks und neuen Mutproben. Zu einem der „Klassiker“ zählt der berühmte Ekel-Stunt „Poo Cocktail Supreme“: Performer Steve-O wird in einem vollen Dixi-Klo festgeschnallt, in die Luft geschossen und durch die Kloakenbrühe gequirlt. Anschließend darf man sich ruhigen Gewissens übergeben.