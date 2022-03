Filmkritik zu "Jackass Forever": „Derselbe Scheiß wie vor zwanzig Jahren“

Mit zu den Idiotie-Klassikern gehört jener Stunt, in dem ein nackter Steve-O eine Bienenkönigin an seine Penisspitze montiert bekommt und sich daraufhin ein riesiger Bienschwarm zwischen seine Beine hängt – und zusticht. Mit schmerzverzerrtem Gesicht stimmt Steve-O schließlich in das schallende Gelächter seiner Kumpane ein, die seine Mutprobe mit großem Gewieher belohnen. Der Kuss von Giftschlangen, Spinnen oder hungrigen Bären zählen zum Standardrepertoire männlicher Lustigkeit, ebenso wie Erbrechen in bunten Farben („Vomitron“) oder Schläge zwischen die Beine. Selten hat man so viele Großaufnahmen von Hodensäcken mit Schwellungen und blauen Flecken gesehen.

Knoxville selbst krönt „Jackass Forever“, indem er (wieder) in den Rodeo-Ring steigt und sich von einem wilden Stier mit gebrochenen Rippen ins Krankenhaus befördern lässt.

Seit dem Erscheinen im Jahr 2000 wurde in vielen schlauen Essays darüber nachgedacht, was uns die masochistischen Heldenrituale über (damals noch ausschließlich weiße) Männlichkeit zu erzählen haben. Mittlerweile gibt es auch schwarze Männer, die an den Maskulinitätswettbewerben teilnehmen dürfen – und mit Rachel Wolfson sogar eine Frau.

Die Pranks bleiben jedoch strikt genderkonform: Wolfson darf einen „elektrischen Lolly“ lecken und sich von einem Skorpion in die Lippe beißen lassen – als Ersatz für die Botox-Behandlung.

INFO: USA 2022. 96 Min. Von Jeff Tremaine. Mit Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius.