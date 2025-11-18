Überraschung: "Jackass"-Star Johnny Knoxville hat erneut geheiratet

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Hollywood-Star und "Jackass"-Legende Johnny Knoxville hat seine Fans am 17. November mit einer freudigen Nachricht überrascht: Der 54-Jährige gab bekannt, dass er und seine Lebensgefährtin, Kostümdesignerin Emily Ting, den Bund fürs Leben geschlossen haben – und zwar am Sonntag, dem 16. November. Über Instagram teilte Knoxville die Neuigkeiten und zeigte sich überglücklich: "Ich hatte in letzter Zeit viele Neuigkeiten, aber keine ist wichtiger als diese: Emily und ich haben heute geheiratet."

Die Trauung fand im kleinen Kreis statt. Ein Foto zeigt das frisch verheiratete Paar strahlend unter einem mit Blumen geschmückten Bogen. Knoxville trug einen eleganten blauen Samtanzug mit schwarzer Fliege, während Ting in einem lavendelfarbenen Minikleid mit pastellgelber Schleife bezauberte. Auch ihr gemeinsamer Hund Bucket war bei der Zeremonie dabei. "Ich bin der glücklichste und fröhlichste Kerl im ganzen Universum", schrieb Knoxville in seinem Beitrag. Eine besondere Rolle spielte bei der Hochzeit der Schauspieler und Regisseur John Waters (79), ein enger Freund des Paares. Waters führte die Trauung durch. Knoxville würdigte ihn in seinem Beitrag: "Es war eine kleine Zeremonie mit Familie, Freunden und DEM besten Zeremonienmeister jemals." Sein Posting schloss er mit einem Augenzwinkern ab: "Jetzt verlasse ich Instagram wieder, weil es unsere Hochzeitsnacht ist, aber ich wollte, dass alle Bescheid wissen." Fans und Freunde zeigten sich in den Kommentaren begeistert und überhäuften das Paar mit Glückwünschen.