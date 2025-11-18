Brian May hatte Schlaganfall: Offene Worte des "Queen"-Gitarristen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Brian May, der legendäre Gitarrist der Band Queen, hatte im September 2024 einen ernsten medizinischen Zwischenfall: Einen Schlaganfall, der ihn plötzlich die Kontrolle über seinen linken Arm verlieren ließ. Nun, rund ein Jahr später, sprach der 77-Jährige in der britischen ITV-Sendung "Love Your Weekend with Alan Titchmarsh" über dieses einschneidende Erlebnis, wie unter anderem die britische Zeitung Mirror berichtet. Er hatte in der Vergangenheit schon mehrfach mit gesundheitlichen Herausforderungen und Schockmomenten zu kämpfen. "Aber ich hatte Glück, ich komme immer wieder raus. Diese Dinge sind ein Weckruf", erklärte der Musiker. Im Jahr 2020 erlitt der Musiker einen Herzinfarkt und wäre beinahe an Nebenwirkungen der Medikamente gestorben. Nur ein Jahr später musste er sich einer Augenoperation unterziehen.

Sport für die Gesundheit Der Schlaganfall im vergangenen Jahr scheint für May endgültig ein Wendepunkt gewesen zu sein. Seither legt der Rockstar großen Wert auf einen gesundheitsbewussten Lebensstil. "Das hält mich am Laufen. Das hält mich am Leben", sagte er im Interview und betonte, wie wichtig Bewegung für ihn geworden sei. Er setzt nun konsequent auf regelmäßige sportliche Aktivitäten, darunter Fahrradfahren und Schwimmen, erzählt er. Mehrmals die Woche tritt er in die Pedale, und einmal wöchentlich absolviert er 100 Bahnen im Schwimmbecken. Laut seinen Ärzten ist das genau die richtige Strategie. "Also bin ich vorerst noch hier", so der Gitarrist im Interview mit einem hörbaren Augenzwinkern und fügte hinzu, dass medizinische Tests seinen guten Gesundheitszustand bestätigen würden.