Brian May hatte Schlaganfall: Offene Worte des "Queen"-Gitarristen
Zusammenfassung
- Brian May erlitt im September 2024 einen Schlaganfall, verlor kurzzeitig die Kontrolle über seinen linken Arm und sprach nun offen über das Erlebnis.
- Seitdem setzt der Queen-Gitarrist verstärkt auf einen gesundheitsbewussten Lebensstil mit regelmäßigem Sport wie Radfahren und Schwimmen.
- Trotz der gesundheitlichen Rückschläge steht May wieder auf der Bühne und betont, dass es ihm inzwischen gut geht.
Brian May, der legendäre Gitarrist der Band Queen, hatte im September 2024 einen ernsten medizinischen Zwischenfall: Einen Schlaganfall, der ihn plötzlich die Kontrolle über seinen linken Arm verlieren ließ.
Nun, rund ein Jahr später, sprach der 77-Jährige in der britischen ITV-Sendung "Love Your Weekend with Alan Titchmarsh" über dieses einschneidende Erlebnis, wie unter anderem die britische Zeitung Mirror berichtet. Er hatte in der Vergangenheit schon mehrfach mit gesundheitlichen Herausforderungen und Schockmomenten zu kämpfen. "Aber ich hatte Glück, ich komme immer wieder raus. Diese Dinge sind ein Weckruf", erklärte der Musiker.
Im Jahr 2020 erlitt der Musiker einen Herzinfarkt und wäre beinahe an Nebenwirkungen der Medikamente gestorben. Nur ein Jahr später musste er sich einer Augenoperation unterziehen.
Sport für die Gesundheit
Der Schlaganfall im vergangenen Jahr scheint für May endgültig ein Wendepunkt gewesen zu sein. Seither legt der Rockstar großen Wert auf einen gesundheitsbewussten Lebensstil. "Das hält mich am Laufen. Das hält mich am Leben", sagte er im Interview und betonte, wie wichtig Bewegung für ihn geworden sei.
Er setzt nun konsequent auf regelmäßige sportliche Aktivitäten, darunter Fahrradfahren und Schwimmen, erzählt er. Mehrmals die Woche tritt er in die Pedale, und einmal wöchentlich absolviert er 100 Bahnen im Schwimmbecken. Laut seinen Ärzten ist das genau die richtige Strategie. "Also bin ich vorerst noch hier", so der Gitarrist im Interview mit einem hörbaren Augenzwinkern und fügte hinzu, dass medizinische Tests seinen guten Gesundheitszustand bestätigen würden.
"Mir geht es gut"
Bereits kurz nach dem Schlaganfall hatte Brian May den Vorfall in einem Instagram-Video öffentlich gemacht. "Sie nannten es einen kleinen Schlaganfall und plötzlich, aus heiterem Himmel, hatte ich keine Kontrolle mehr über diesen Arm", berichtete er damals. "Es war ziemlich beängstigend, das muss ich sagen." Trotz der Schwere des Ereignisses wollte er bewusst keine große Aufmerksamkeit darauf lenken. "Die gute Nachricht ist: Mir geht es gut", versicherte er seinen Fans und bat sie, auf Genesungswünsche zu verzichten.
Dass der Rockstar mittlerweile wieder auf der Bühne steht, beweist seine bemerkenswerte Genesung. Gemeinsam mit dem jungen Shootingstar Benson Boone (23) hat May bereits Konzerte gespielt und damit bewiesen, dass er trotz der Herausforderungen nicht bereit ist, sich zurückzuziehen. Das Leben auf der Bühne und seine neu gewonnene Energie scheinen ihn weiterhin anzutreiben.
Kommentare