Von Dating-Apps zu wilden Partys: Andrews neues Leben nach Titelverlust

Laut Radar Online soll der Ex-Herzog Freunden erzählen, sich durch den Verlust seiner Titel "freier als seit Jahrzehnten" zu fühlen. Vom royalen Parkett gänzlich entfernt, würde er nun vorhaben, "wieder richtig zu leben".

Man könnte annehmen, dass Andrew Mountbatten-Windsor nach dem Entzug all seiner royalen Titel und der Vertreibung aus der Royal Loge aufgrund seiner langjährigen Freundschaft mit einem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein den Tiefpunkt erreicht hätte. Insider berichten jedoch, dass König Charles' III. Bruder hinter vorgehaltener Hand die Entscheidungen des Palastes belächeln soll.

"Andrews Stimmung hat sich komplett gewandelt. Er sagt immer wieder, es sei eine große Erleichterung, nicht mehr den Royal spielen zu müssen. Er scherzt darüber, sich bei Dating-Apps anzumelden, wie ein ganz normaler Mann in den Pub zu gehen und sogar wieder Partys zu schmeißen", zitiert das Online-Portal einen Insider. "Für jemanden, der öffentlich gedemütigt wurde, wirkt er erstaunlich fröhlich."

"Er nennt das seinen großen Neustart"

Ein weiterer langjähriger Vertrauter behauptet: "Er nennt das seinen großen Neustart. Er stellt sich jetzt als 'Mr. Windsor' vor und beteuert, er sei heutzutage viel bodenständiger. Er lacht, dass ihm das Leben als Bürgerlicher gut gefalle. Er könne leben wie alle anderen, nur eben mit einer besseren Flasche Wein auf dem Tisch."

Angeblich plane der 65-Jährige in Zukunft auch wieder mehr zu reisen - unter anderem in den Nahem Osten, wo Andrew wohlbetuchte Freunde hat.

"Er sagt immer wieder, er sei endlich frei. Keine Regeln, keine Einschränkungen, kein Palasttrubel", heißt es über den in Ungnade gefallenen Königsbruder.

Von Andrew wird angenommen, dass er nach seinem Auszug aus der Royal Lodge in ein Haus auf dem Sandringham-Anwesen umziehen wird, das sich im Privatbesitz des Monarchen befindet und nicht der Krone gehört. Die Kosten für Andrews neue Unterkunft werden Berichten zufolge vom König übernommen.

Fergie ohne Unterkunft

Seiner Ex-Frau Sarah Ferguson, die derzeit noch mit Andrew die Royal Lodge in Windsor bewohnt, soll indes mitgeteilt worden sein, dass sie sich selbst eine Unterkunft suchen müsse. Demnach werde Fergie keine Dienstwohnung mehr bereitgestellt, die dem Königshaus angehört.