Isolde Maria Joham, die Malerin mit dem Durchblick

Ab 2000 ging Joham noch weiter, indem sie jede räumliche Bildlogik fallen ließ und Motive aus Ost und West, High and Low einfach übereinanderlagerte: Neben dem Roboterhund Aibo und dem Pokémon-Maskottchen Pikachu taucht vor allem Marvin, der depressive Roboter aus „Per Anhalter durch die Galaxis“, als Leitfigur halb transparent auf den Bildern auf.

Wenn der Roboter vor blutroten Farbspritzern steht („Der Traum von künstlichen Menschen“) oder Wasserknappheit thematisiert („H 2 O for me and you“), geht allerdings die künstlerische Doppelbödigkeit flöten, und das Werk erschöpft sich in der Illustration von – zweifellos aktuellen – Themen. Absolute Zeitlosigkeit kann man dem Werk nicht restlos attestieren – die Notwendigkeit, gesehen zu werden, aber in jedem Fall.