Ausstellung "The 80s": Kunstgeschichte mit Schulterpolstern

Unter der Ägide von Angela Stief, jüngst zur Chefkuratorin und Direktorin der Albertina modern befördert, ist nun ein wahres Panoptikum des 80er-Zeitgeists in den Sälen des renovierten Künstlerhaus-Gebäudes zu sehen.

Wobei die Besucher und Besucherinnen am Beginn gleich einmal eine Ladung Kitsch wie die sprichwörtliche Torte ins Gesicht gehaut bekommen: Die riesige Skulptur eines Teddybärs neben einem Polizisten – von Jeff Koons ausgedacht und vom Oberammergauer Herrgottschnitzer Roman Stuffer ausgeführt – steht da vor einem schrillen, an Comic-Ästhetik angelehnten Wimmelbild des Franzosen Hervé Di Rosa, das ein bisschen so wirkt, als hätte es der deutsche Malerfürst Jörg Immendorff auf LSD gemalt.

Es ist nicht einfach, den Überblick zu behalten über all die Denk- und Malschulen, die sich in den 1980ern an unterschiedlichen Orten bildeten, aber doch vergleichbare Ideen und Ästhetiken hervorbrachten.