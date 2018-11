Interview mit The Prodigy: Schlafentzug statt Rotwein-Rausch

Der hat sich seit den Durchbruchs-Hits „Firestarter“ und „Breathe“ von 1997 nicht stark verändert. Auch die Texte sind nach wie vor minimalistisch, von wenigen, oft wiederholten Worten geprägt. Aber: „Wenn das vielleicht auch nicht so leicht zu erkennen ist, sie haben trotzdem Tiefgang.“

Als Beispiel führt Howlett „Champions Of London“ an, das auf das Problem der in den letzten Jahren in London aufgekommenen mit Messern bewaffneten Jugendbanden eingeht. „Ich habe einen 14-jährigen Sohn, deshalb war mir das ein Anliegen. Aber ich beschreibe keine Messerstechereien, sondern die Aufteilung von London in Banden-Territorien, Leute, die sich dort als der Champion aufbauen. Und wie man deshalb vorsichtig sein muss, wenn man in ein anderes Gebiet geht.“