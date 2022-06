Interview mit Sophie Rois: „Der Junge steht mir gut“

Theater

Sophie Rois, geboren 1961 in Linz, besuchte von 1983 bis 1986 das Max Reinhardt Seminar in Wien. An der Volksbühne in Berlin wirkte sie in Inszenierungen von Christoph Schlingensief, Christoph Marthaler, Frank Castorf und René Pollesch mit. 1998 spielte sie die Buhlschaft im „Jedermann“. Ab 2022/23 ist sie wieder an der Volksbühne zu sehen

Film

Ihre erste größere Rolle spielte Rois in Detlev Bucks „Wir können auch anders“. Weitere Rollen: „Drei“ von Tom Tykwer, „Ein verborgenes Leben“ von Terrence Malick. Derzeit ist sie im Kino in „A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe“ zu sehen