Interview mit Robert Zemeckis: Barbie-Puppen im Kampf mit Nazis

Bevor er für „ Forrest Gump“ mit Tom Hanks in der Hauptrolle 1994 den Oscar für beste Regie erhielt, hatte Zemeckis mit seiner „Zurück in die Zukunft“-Trilogie bereits Klassiker der amerikanischen Popkultur geschaffen. Doch im Gegensatz zu Generationskollegen wie beispielsweise George Lucas weigert sich Zemeckis hartnäckig, alte Erfolge neu mit Sequels oder Prequels aufzupeppen. Ein kleiner Wink wie in „Willkommen in Marwen“, wo er auf seine Zeitmaschine in „Zurück in die Zukunft“ verweist, ist das höchste der Gefühle: „Ich mache keine Reboots“, schüttelt er entschieden den Kopf: „Mehr als Referenzen wie in , Marwen‘ wird es von meiner Seite nie geben.“

Dabei trieb Zemeckis im Laufe seiner Karriere immer schon die technologischen Möglichkeiten des Kinos an seine Grenzen. In „Falsches Spiel mit Roger Rabbit“ (1988) kombinierte er handgemachte Filmtrick-Technik mit Live-Action – und lieferte noch vor dem Anbruch des Computerzeitalters in Hollywood einen Höhepunkt der Spezialeffekte.

Zemeckis gilt auch als Pionier des Motion-Capture-Verfahrens, wo Bewegungen eines Schauspielers im Computer auf 3-D-Modelle übertragen werden. Die Zukunft des Kinos sieht er ganz im Digitalen: „Wir werden fotorealistische Charaktere haben, die wie perfekte Menschen aussehen. Das ist nur eine Frage der Zeit.“

Bis heute gefällt sich der 66-jährige Regisseur in der Rolle des Handwerkers: „Ich habe keine persönliche Vision. Ich bin da ganz einfach gestrickt. Wenn ich eine Geschichte erzählen will, frage ich mich: Wie kann ich das so tun, dass es im Kino möglichst interessant aussieht? Denn das ist meine Aufgabe als Regisseurs: Filme für das Kino zu machen, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Und dazu verwende ich alle Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen.“