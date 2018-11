Interview mit Muse: Bizarre Realität – simuliert und gelebt

Muse ist eine der letzten großen Bands, die das Album-Konzept hochgehalten haben. Empfinden Sie es als Beeinträchtigung Ihrer kreativen Möglichkeiten, wenn es wegfällt?

Man muss da mit der Zeit gehen. Und ehrlich gesagt, war es für uns gar nicht so schlecht, sich immer nur auf einzelne Songs zu konzentrieren. Ich habe es als kreative Befreiung empfunden, dass nicht alles in ein Konzept passen musste. Die Texte, die Matt schreibt, sind ohnehin offen für Interpretationen. Einen Song wie „Something Human“ kann man als Sehnsucht nach etwas Menschlichem in einer technisierten Welt deuten, was in ein etwaiges Konzept von „Simulation Theroy“ passen würde. Aber auch als die Sehnsucht von jemandem, der sehr lange weg war und nach Hause zu seiner Familie will – was der eigentliche Ursprung war, denn Matt hat diesen Song sofort nach dem Ende der „Drones“-Tour geschrieben.