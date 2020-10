Interview mit Eliza Hittman: Die Großstadt als Zufluchtshafen

KURIER: Frau Hittman, warum wollten Sie einen Film über Abtreibung drehen?

Eliza Hittman: Ich begann erstmals 2012 über diesen Film nachzudenken. Ich las in der Zeitung vom Tod einer Frau, die starb, nachdem man ihr in Galway, in Irland, eine lebensrettende Abtreibung verwehrt hatte. Das hat mich schwer erschüttert. Ich habe dann ein Buch namens „Irelands hidden diaspora“ gelesen und recherchiert, wie Frauen in verzweifelter Situation über das irische Meer nach London und wieder zurückgereist sind – alles an einem Tag. Ich hatte zuvor noch niemals davon gehört und stellte mir vor, wie einsam so eine Reise wohl sein musste. Wer kann sie sich leisten – und unter welchen Umständen?

Sie erwähnen Irland, aber „Niemals Selten Manchmal Immer“ spielt eindeutig in den USA. Was hat Sie bewogen, mit Ihrer Geschichte zu übersiedeln?

Zuerst schrieb ich ein Drehbuch, das in Irland spielte, aber dann dachte ich mir: Ich bin diese kleine Filmemacherin aus Brooklyn – wer wird mich schon einen Film in Irland drehen lassen? Daher begann ich über ein amerikanisches Äquivalent nachzudenken. Frauen in ländlichen Umgebungen in Amerika müssen ebenfalls große Distanzen überwinden, um die Möglichkeit zu einer Abtreibung zu bekommen. New York war in der Hinsicht immer ein sicherer Hafen für hilfesuchende Frauen. Ich habe mich mit meinem Partner ins Auto gesetzt und wir sind drei Stunden aus New York hinaus gefahren. Schließlich fanden wir uns in einer Kohlebergbauregion wieder. Es fühlte sich wie eine Zeitreise an und ich beschloss: Hier beginnt meine Geschichte.