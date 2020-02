Berlinale: #MeToo-Film erzählt von Demütigungen in einer Filmfirma

Auch auf dem Filmfestival in Berlin ist die #MeToo-Debatte ein Dauerthema, nicht zuletzt wegen Aussagen des Schauspielers Jeremy Irons, der als Präsident der Jury den Berlinale-Gewinner mit aussuchen wird. Irons hatte sich unter anderem dazu geäußert, dass er das Recht der Frauen auf Abreibung begrüße, aber auch verstehe, wenn die Kirche von Sünde spreche.

„Ich fand diese Aussage sehr entmutigend“, sagte die US-Regisseurin Eliza Hittman, deren Film „Never Rarely Sometimes Always“ im Wettbewerb läuft und von einer Teenagerin erzählt, die eine Abtreibung vornehmen lässt. Hittmans genau recherchiertes Coming-of-Age-Drama fühlt sich detailreich in das Leben des Mädchen ein und schildert die Mühsal, nach New York zu gelangen und dort die richtige Klinik zu finden: „Ich finde es gut, dass Irons diesen Film sieht“, so die Regisseurin lakonisch.