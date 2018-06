Interpol in der Arena Wien: "strahlend kalt"

Auf der Setlist stehen vor allem Songs von den ersten beiden Alben ("Turn On The Bright Lights" (2002), "Antics" (2004)) - der Back-Katalog, Geschenk und Bürde zugleich, wird mit Anstand und Ehre verwaltet. Das kommt beim Publikum, das mit der Band mitgealtert ist, gut an. Souverän, aber auch unterkühlt und distanziert spielt das Trio, das live wie schon in den vergangenen Jahren von Brandon Curtis am Keyboard und Bassist Brad Truax unterstützt wird, einen Song nach dem anderen trocken, druckvoll und professionell runter. Bei der Smartphone-Bildbearbeitung gibt es dafür einen passenden Filter: „strahlend kalt“. Das passt gut zu jene Melancholie, jener Schwermut, den Interpol seit Anfang der Nullerjahre mit viel Pathos anrühren. Im Mittelpunkt stehen dabei die großen Gesten, das große Drama, die lebenserhöhenden Lieder, das Leid des weißen Mannes am Beginn der Midlife-Crisis: Existenzängste und das mit der Zeit doch etwas langweilige Leben in der upper class der Gesellschaft. Und wenn die Psyche mal gestört, das Herzerl mal gebrochen ist, sollte man sich darüber auch beschweren dürfen: “Can't you see what you've done to me, to my heart and my soul – it's a wasteland now“, singt Paul Banks im Song „Slow Hands“ mit unverwechselbarer Baritonstimme. Wieder so eine Hymne aus vergangenen, besseren Zeiten der Karriere. Weitere folgen: „Evil“, „Obstacle 1“, „C’mere“, „Anywhere“, „Hands Away“, „The Heinrich Maneuver“.

Nicht zu hell

Zur Halbzeit des Konzertes verzieht sich der Kunstnebel. Die Discokugel, die sich über den Köpfen von Interpol dreht, wird angestrahlt und sorgt für Glanz und Glamour auf der Bühne. Es wird hell, aber nicht zu hell. Denn Interpol haben es immer noch gerne düster. Mit „The Rover“ und „Now You See Me At Work" sind auch zwei neue Stücke vom kommenden Album zu hören, zwei Song, die nicht weiter ungut auffallen. Sie reihen sich eher dort ein, wo der Vorgänger, das mittelmäßige „El Pintor“ (2014) aufgehört hat. Die Muse, sie will sich nach dem Ausscheiden von Bassist Carlos Dengler (2010) nicht mehr in voller Pracht zeigen. Und so erinnern Interpol in der Arena Wien mit vielen Songs aus früheren Tagen daran, dass sie einmal eine bessere Band waren. Mal sehen, ob daran das Ende August erscheinende „Marauder“ etwas ändern kann.