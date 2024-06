"Inside Views": Bilder, die in China nicht gezeigt werden

Nur zufällig politisch

Für jede Ausstellung braucht es eine eigene Genehmigung, die man nur schwer bekommt. „In staatlichen Museen geht nichts, auch in privaten Ateliers und Galerien ist es unmöglich, meine Arbeiten, in denen nackte Haut zu sehen ist, zu zeigen“, sagt die 1984 in Shenyang geborene Fotografin, von der einige Fotos in der Ausstellung zu sehen sind. Dabei seien ihre Aufnahmen keineswegs politisch. „Mir geht es nur darum, das Leben von Menschen in China mit meiner Kamera einzufangen. Mehr nicht“, versichert Luo Yang im KURIER-Gespräch. Die derzeit in Paris und Berlin lebende und arbeitende Fotografin fühlt sich vom chinesischen Staat nicht eingeschränkt. „Ich kann in Ruhe arbeiten. Wie bereits gesagt: Meine Arbeiten sind nicht politisch.“