"In Waves" von Jamie xx: Super Gästeliste, schlechte Party

Die Eröffnungsnummer "Wanna" klingt nach aufwachen – der Schädl brummt, draußen schreien sich seit Stunden die Vögel an, es wird gebohrt und geklopft. Man will sich noch einmal umdrehen, aber spätestens nach dem zweiten Track steht man senkrecht im Bett. Dafür sorgt eine aufgekratzte Bassline, ein zappeliger Breakbeat und ein Soul-Sample, das so klingt, als hätte es Mickey Mouse (auf Speed) höchstpersönlich eingesungen. Willkommen in der Welt von Jamie Smith alias Jamie xx. Vielen ist der Brite als Teil der Indie-Pop-Band The xx bekannt.