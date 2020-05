In Hitlers Badewanne: die Banalität des Bösen

Die Worte Model und Muse wirken absurd angesichts dessen, was Lee Miller, eine der vielseitigsten Künstlerinnen des 20 Jahrhunderts, geleistet hat. Als surrealistische Gestalterin inszenierte sie sich auf den Fotografien ihres ungleich berühmteren Gefährten Man Ray. Wem der künstlerische Beifall dafür gebührt, ist schwer zu sagen. Bekannt wurde der, der den Auslöser betätigte. Lee wechselte hinter die Kamera.

Die Albertina widmet der Künstlerin, Modefotografin und Kriegsreporterin Lee Miller nun eine umfassende Werkschau, die der Vielseitigkeit der 1907 in New York geborenen und 1977 in Sussex, England, verstorbenen Amerikanerin Rechnung trägt. Bekannt ist Miller heute vor allem für ihr Porträt in Hitlers Badewanne, den Auslöser betätigte just wieder ein anderer, der Life-Fotograf David. E. Schermann. Die Bilder, mit denen sie sich 1945 in Hitlers Wohnung inszenierte, sind erklärungsbedürftig und in einem größeren Kontext zu sehen. Vor die Badewanne stellte Miller US-Armee-Stiefel, das Porträt des toten Hitler musste vom Rand der Badewanne "zuschauen".

Bilder der Ausstellung