Neues von Chris Haring bei ImPulsTanz: Wenn Liebe in Hass kippt

Auch wenn Timbrell und Kim laut Programmheft keine Rollen verkörpern, scheinen sie doch Medea und Jason zu sein. In Duetten geben sie Einblicke in deren Beziehung, die von Liebe in Hass kippt. Soli spiegeln das Innenleben wider.

Reflexionen

Als zweite Schiene des Stücks fungiert die Situation der Verfilmung an sich. Die Performer richten Licht und Kameras für die Projektionen von Details aus, die in Close-ups auf den hohen Wänden des Saales im Künstlerhaus ihre Wirkung nicht verfehlen. Aber dem Ziel, einen alten Stoff aus neuer Perspektive näher zu kommen, helfen die vielen technischen Aktionen nicht. So bleiben als stärkste Momente die Reflexionen Medeas in der Choreografie von Chris Haring.