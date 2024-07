ImPulsTanz: Es gibt sie noch, die vier Jahreszeiten – auf der Bühne

Wenige haben ihr den Applaus verweigert, doch am Ende fiel die Entscheidung zugunsten einer positiven Aufnahme eines Kunstwerks, das erneut den hohen Stellenwert von De Keersmaekers Schaffen für den zeitgenössischen Tanz bewies. Das Stück wurde in Zusammenarbeit mit dem marokkanischen Choreografen Radouan Mriziga im Mai dieses Jahres uraufgeführt.

Uneingeschränkten Applaus und Jubel gab es für die an der Choreografie mitbeteiligten Performer Boštjan Antončič, Nassim Beddag, Lav Crnčević und José Paulo dos Santos, die in 90 Minuten ein Feuerwerk von tänzerischen Höchstleistungen abliefern, Beddag mit Breakdance-Vokabular. Choreografiert zu Antonio Vivaldis „Le quattro stagioni“ („Die vier Jahreszeiten“) in einer Einspielung der Geigerin Amandine Beyer mit Gli Incogniti ist dieser tänzerische Ausbruch, durchbrochen von einer langen, musiklosen Introduktion und mit Ruhepolen zwischen den Stücken, vielleicht schon das Problem dieses Männerquartetts: Es ist geradezu überfrachtet an Bewegungen.