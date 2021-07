ImpulsTanz: Auf der Suche nach "Flow"

Fünf Minuten liegen die Workshop-Teilnehmer bereits am Rücken – massiert werden sie dabei von den Bässen. Damit sollen sie in Stimmung gebracht werden. Ziel sei es, den Flow zu finden – werde eins mit dem Rhythmus! Rizzo , selbst leidenschaftlicher Clubgeher, hat sich im Rahmen seiner Ausbildung an der School for New Dance Development in Amsterdam, wo er mittlerweile Gastdozent ist, verstärkt mit Techno und Trance auseinander gesetzt. Er selbst beschreibt die Tanzkultur in Clubs als intimen, aber trotzdem kollektiven Akt. Das Besondere daran: „Man kann sich zwar selbst auf der Tanzfläche verlieren, ist aber immer noch Teil der Gruppe“, erklärt Michele Rizzo im KURIER-Gespräch.