Impfung der Wiener Philharmoniker: Staatsopernchef schrieb Dankesbrief

940! Das ist die magische und ersehnte Zahl, die im Raum steht. 940 Besucherinnen und Besucher sollen ab 19. Mai – wenn es bei den von der Bundesregierung geplanten Öffnungsschritten bleiben sollte und auch die Stadt Wien mitzieht – jeden Abend in die Wiener Staatsoper kommen dürfen. Sechs Wochen lang, bis zur obligaten Sommerpause ab 1. Juli. In diesen sechs Wochen will Staatsopernchef Bogdan Roščić dem Publikum immerhin sechs Premieren präsentieren, so Roščić bei einer ZOOM-Pressekonferenz.

So wird etwa Charles Gounods „Faust“ (siehe oben) ab 19. Mai in der Regie von Frank Castorf gezeigt; die TV-Aufzeichnung (Sendetermin: 9. Mai ORF III) der Produktion findet bereits heute, Donnerstag, statt. Auch Georges Bizets bereits auf ORF III gesendete „Carmen“ in der Inszenierung von Calixto Bieto soll dem Publikum live vorgestellt werden.