Impfdiskussion um die Wiener Philharmoniker "komplexer als man denkt"

Vor der Aufführung – wenige Medienvertreter waren (nach negativem Corona-Test) zugelassen – fand Welser-Möst in einer Art Pressegespräch auch offene Worte. So warnte der Dirigent vor einer kulturellen Nivellierung nach unten („Es gibt keine Nivellierung nach oben“) und nahm dabei auch die Politik in die Pflicht; vor allem in Sachen kultureller Ausbildung. Diese wiederum funktioniere in Cleveland, da ist Welser-Möst Chefdirigent, sehr gut. „Wir erreichen 60.000 Kinder und Jugendliche pro Saison.“ Auch finanziell hat das Cleveland Orchestra „im Gegensatz zu vielen Kollegen“ aufgrund von Fundraising keine Sorgen. Und: Franz Schubert müsse man „ein wenig im Wiener Dialekt“ spielen.