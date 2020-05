Immer weniger Worte, die immer mehr sagen

Er schreibt z. B. bloß vom 16-jährigen Mosche, der in die Stadt fahren will, ins Krankenhaus, weil dort sein Vater im Sterben liegt (und die Mutter bereits tot ist); und nur ausnahmsweise bekommt er dafür die Genehmigung.Denn eigentlich ist man mit der Fahrt zu Verwandten gar nicht einverstanden, weil der Besuch – wie es heißt – Mosche vom Kibbuz entferne. Aber gut, nach der Arbeitsschicht im Hühnerstall darf er fahren.Nur unter der Bedingung, er möge im Spital demonstrieren, „dass du schon einer von uns bist ...“

Man darf annehmen, dass in diesem Mosche sehr viel Amos Oz steckt. Denn der trat als 15-Jähriger, nach dem Selbstmord seiner Mutter, selbst dem Kibbuz Chulda bei. Dort erst, er hieß Klausner, nahm er den Namen „ Oz“ ( Kraft) an und blieb, mit Unterbrechungen, bis 1986.

Den kleinen Dramen zwischen Erwachsenen lauschend.

Und dem Weinen aus dem Kinderhaus, denn Kinder durften nicht in den Wohnungen der Eltern schlafen (und manche Eltern kamen nachts, um nachzuschauen, ob sie gut zugedeckt sind).

„Unter Freunden“ schlägt beim Leser Wurzeln. Auch sind die Geschichten aufs Schönste miteinander verwurzelt: Die Kibbuz-Bewohner entwickeln sich gleichsam in den Erzählpausen weiter, wechseln von der Hauptperson zur Nebenfigur – niemals jedoch werden sie zur bloßen Staffage.

Dafür sind sie zu wertvoll.

KURIER-Wertung: ***** von *****

Info: Amos Oz: „Unter Freunden“ Übersetzt von Mirijam Pressler. Suhrkamp Verlag .215 Seiten. 19,50 Euro.