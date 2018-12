Im Zentrum: "Es ist keiner von den Geheimdiensten da"

Politikwissenschafter Gärtner sah sich bei manchen Aktionen Trumps ansatzweise an die McCarthy-Ära erinnert. Als in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg das Gespenst des Kommunismus an die Wand gemalt wurde und Staatsbedienstete "unamerikanischer Umtriebe" bezichtigt wurden.

Trump setze dem unter Obama gepflegten Multilateralismus das Konzept von bilateralen Verhandlungen entgegen, meinte Gärtner. Das müsse nicht zwangsläufig negativ sein. Trump wolle in Verhandlungen von Staat zu Staat das Beste für die USA erreichen. Freund meinte, Trump werde gegen Politprofis wie Putin aber den Kürzeren ziehen. Ökonom und Fondsmanager Max Otte warf ein: Wo bisher "Multilateralismus" draufstand, sei bereits " America first" drin gewesen.

Über Trumps Milliardärsteam sagte Otte: Goldman Sachs sei in jeder US-Regierung präsent, sitze immer direkt an den Hebeln der Macht, und nicht erst durch Finanzminister Steven Mnuchin. Ihn habe aber sehr gewundert, dass Trump nach aller Kritik im Wahlkampf der Wall Street stark entgegengekommen sei. Per Dekret ordnete Trump zuletzt eine Lockerung der Dodd-Frank-Bankenregulierung an.