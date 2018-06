"Im Zentrum": Asylstreit, Halbwahrheiten und Videos

Doskozil für "europäische Lösung"

Und so referierte Doskozil über Außengrenzschutz und Verfahrenszentren außerhalb der EU. Erst wenn dieses System funktioniere, könne man über eine Verteilung der Flüchtlinge sprechen. Für eine europäische Lösung, die Doskozil favorisiere, brauche es auch die Visegrad-Staaten.

Wenn Deutschland damit beginne, Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen und Italien, wie angekündigt, keine mehr aufnehmen wolle, könne es dazu kommen, dass Österreich als Puffer herhalten müsse. Strache hingegen sprach von einem Dominoeffekt, der letztlich dafür sorge, dass Flüchtlinge bereits an den EU-Außengrenzen abgewiesen würden.

Grüne stellt Soldaten-Frage

Die deutsche Grün-Politikerin Ska Keller erinnerte in der Diskussionsrunde daran, dass die EU für Menschenrechte stehe. Sie finde es „fatal“, wenn „die Europäische Union mit all ihren Errungenschaften in Frage gestellt“ werde. Die Migrationspolitik vieler europäischer Staaten erschöpfe sich darin, Probleme an Staaten an der EU-Außengrenze und in den Krisenregionen auszulagern, sagte Keller.

Zwei Mal polemisierte sie auch direkt gegen Strache: Dass die gesamte österreichische Bundesregierung dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in Linz mit einem Extra-Kabinettstreffen die Ehre ewiesen habe, konnte Keller sichtlich wenig abgewinnen. "Vielleicht sollte sich dann auch die deutsche Bundesregierung mit dem Wiener Bürgermeister treffen, vielleicht ist das jetzt das neue Format?“, fragte sie.

Sie sei sehr dafür zu kontrollieren, wer ins Land komme. "Aber was wollen Sie eigentlich mit den Soldaten machen, die Sie da an die Grenze stellen?“, fragte Keller. Wenn eine Familie aus Syrien oder Eritrea komme und Schutz suche, sollten die Soldaten dann in letzter Konsequenz schießen, wie das Politiker der deutschen AfD bereits angedeutet hatten?

Strache erklärte ausweichend, Flüchtlinge hätten kein Recht sich ihre Destination für Asyl auszusuchen, das hätten Politikerinnen wie sie noch nicht verinnerlicht. Auf direkte Konfrontation mit Keller schien es Strache aber nicht angelegt haben.

Strache : " Allahu akbar " an der Grenze und Werbevideos

Die Doppelstrategie sieht derzeit folgendermaßen aus: Strache tritt als Vizekanzler medial möglichst staatstragend auf, bedient aber zum Beispiel über Soziale Medien noch immer seine Kernklientel. Am Sonntag teilte er auf Facebook einen Boulevard-Bericht über ein Video, das Migranten an der kroatischen Grenze zeigen soll. "Allahu akbar" sollen sie rufen und die Grenze "stürmen".

Strache erwähnte das Video auch kurz in der ORF-Diskussion, um zu unterstreichen, dass es für eine Entwarnung in der Migrationsfrage noch zu früh sei.

Und noch ein anderes, deutlich älteres Video erwähnte Strache. Er kritisierte, dass das deutsche Bundesasylamt (BAMF) vor der großen Migrationskrise mit Videos „quasi Werbung“ dafür gemacht habe, „nach Deutschland aufzubrechen“.