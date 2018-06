Deutscher Asylstreit: CSU schießt schon wieder gegen Merkel

Vor nicht einmal 24 Stunden ging der Mini-Gipfel zu einer europäischen Lösung der Asylkrise (ergebnislos) zu Ende - schon setzt die CSU Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingspolitik weiter unter Druck.

Die CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier sagte am Montag dem Portal Focus Online: "Wir wollen uns nicht mehr vertrösten lassen, und die Bürger wollen das auch nicht". Sie bezog sich dabei auf das Bemühen Merkels um europäische Lösungen im Umgang mit dem Zuzug von Flüchtlingen.

Der CSU-Chef und deutsche Innenminister Horst Seehofer will dagegen auch im nationalen Alleingang Flüchtlinge an den deutschen Grenzen zurückweisen, wenn diese zuvor in einem anderen EU-Staat registriert wurden. "Wir wollen wissen, wann konkret welche Schritte kommen, um die Sekundärmigration in Europa zu unterbinden", sagte Hohlmeier. Sie wies Mutmaßungen zurück, ihrer Partei gehe es auch grundsätzlich darum, Merkel zu schwächen.