Mini-Gipfel ohne Lösung - Merkel bleibt unter Druck

Conte hat seinen EU-Partnern am Sonntag einen konkreten Vorschlag namens “European Multilevel Strategy for Migration“ vorgelegt – ein Zehn-Punkte-Programm zur Bewältigung des Migrationsstreits: Dieser sieht vor allem vor, dass die oben beschriebene Dublin-Regelung komplett fällt. Italien fordert „gemeinsame Verantwortung“ aller EU-Mittelmeerländer bei der Aufnahme von Migranten. „Die Rettungspflicht kann nicht zur Pflicht werden, die Asylanträge aller eingetroffenen Migranten zu prüfen“, heißt es in Contes Programm.

Weiters fordern die Italiener Flüchtlingseinrichtungen außerhalb der EU, der Plan nennt konkret den Niger und Libyen für mögliche Erstaufnahmezentren für die Migranten. In diesen soll festgestellt werden, welche Flüchtlinge Recht auf Asyl in Europa haben. Jene, denen kein Asyl zugestanden wird, sollen zurückgeführt werden. Die EU, so Contes Plan, solle dafür mit dem Flüchtlingswerk UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) an Programmen für die Rückführung von Migranten arbeiten.

Rom will Verteilung, Wien nicht

Unbestritten, auch für Kanzler Kurz, ist Contes Forderung, die Außengrenzen strenger und mit mehr Personal abzuschirmen.

So weit, so klar. Doch was soll mit jenen Flüchtlingen passieren, die dennoch nach Europa kommen?

Conte schlägt eine Verteilung auf die EU-Staaten vor. Das lehnen nicht nur die Visegrád-Staaten (Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn) vehement ab. Auch Österreich will das nicht.

Merkel bleibt also unter Druck – und sucht weiter fieberhaft nach Lösungen.