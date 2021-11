Im Rabenhof wird jede Nacht eine böse Tat vollbracht

In der Auswahl der Songs (durch Gratzer) dominieren die sarkastischen Befunde über menschliche Abgründe. Natürlich darf die dement gewordene, nun tote Omama nicht fehlen und auch nicht der Herr Haslinger, der sich als Kindermörder entpuppt: Und so wird jede Nacht eine böse Tat vollbracht! Aus den Reaktionen des begeisterten Publikums war jedenfalls ablesbar, dass Hirsch nicht mehr so bekannt sein dürfte. Dem Rabenhof gelang daher eine fulminante Nachhilfestunde (auch wenn die Interpretation von „I lieg am Ruckn“ etwas enttäuschte).

Zudem erhält das Haus den KURIER-Preis für den innovativsten Umgang mit der Pandemie: In der Pause erhält man gratis Decken, damit man sich im Freien unterhalten kann, ohne zu verkühlen.