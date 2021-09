"Rozznjogd" im Rabenhof: Eine rüde Show mit "Herz und Hosenschlitz“

Am nächtlichen Sperrmüllplatz vergnügen sich Menschen wie Ratten. Ein namenloses Pärchen tötet als Ersatzbefriedigung seiner Sprachlosigkeit die Tiere – und spielt, um einander kennenzulernen, Wegwerfen: Perücke, falsche Zähne, Uhren, Geld und Schmuck landen im Abfall – und am Ende auch die Kleider.

Mit dem harten Dialekt tut sich Josef Ellers als Vokuhila-Typ, der im Aggregationszustand der Aggression „killn“ muss, anfangs schwerer als sein weiblicher Widerpart: Sophie Aujesky bringt immer mehr Dynamik in die Show der rüden Dialoge – mit Seelen- und komplettem Striptease, was ihr Gschamsterer rollenadäquat kommentiert: „A Oasch is a nur a Mensch.“

Manche Zeitgenossen leben in eigenen Welten, die man gar nicht betreten möchte. Aber intellektuelle Bedürfnisse wollte Turrini mit dem Einakter nicht befriedigen.

„Nur menschliche.“ Allzu menschliche. Die nach wie vor gültige Darstellung der Probleme der Erniedrigten und Beleidigten löste jedenfalls Jubel und Standing Ovations aus.