Im 21. Jahrhundert: Frick Collection erwirbt ihr erstes Frauenporträt

Sie gilt als eine der weltweit besten Sammlungen Alter Meister, das Gebäude am New Yorker Central Park, in dem einst der Industrielle Henry Clay Frick (1849-1919) residierte und nach seinem Tod als Museum zweckwidmete, wird gerade erweitert und fit fürs 21. Jahrhundert gemacht. Da darf die Sammlung auch nicht nachstehen: Am Donnerstag wurde eine neue Preziose, ein Frauenbildnis des Renaissancemalers Giovanni Battista Moroni, erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Es sei das "wichtigste Renaissance-Gemälde, das das Museum in mehr als einem halben Jahrhundert erworben habe", hieß es in einer Aussendung. Es ist auch - verblüffenderweise - das erste Frauenbildnis aus der Renaissance, das Eingang in die renommierte Sammlung findet. Lediglich aus späteren Perioden finden sich Frauenbildnisse darin, die Zahl der Künstlerinnen bleibt äußerst gering - mit der Rokoko-Malerin Rosalba Carriera und der Email-Künstlerin Suzanne de Court stechen gar nur zwei Namen aus der Künstlerliste ins Auge.

Zeitgenosse Tizians

Giovanni Battista Moroni (1520/24–1579/80) lebte in der Region Bergamo, das zu Venetien gehörte, er war damit ein Zeitgenosse Tizians. 2019 hatte ihm die Frick Collection eine Sonderausstellung gewidmet, in der das nun vorliegende Gemälde auch zu sehen war. Dessen damaliger Besitzer, der Software-Unternehmer Assadour O. Tavitian, übergab das Bild nun dem Museum als Schenkung. Über die Identität der Frau, die in dem Gemälde dargestellt ist, ist nichts Näheres bekannt.