Ihr Kabinetttheater war ein Salon: Julia Reichert gestorben

1994 reaktivierte die Puppenmacherin und Schriftstellerin, 1950 in München geboren, eine ehemalige Fabrikshalle zwischen Porzellangasse und Liechtensteinpark in Wien als ihr Kabinetttheater: Unter einem Dach befanden sich Werkstatt, Bühne, Küche und Wohnung. Die Prinzipalin führte ihr Refugium als Salon: Immerzu lud sie Künstler und Autoren ein, viele waren ihre Freude, darunter H. C. Artmann und Rosa Pock.

An sich sind die absurden wie größenwahnsinnigen Mikrodramen von Wolfgang Bauer aus 1964 mit zum Teil gewaltigen Szenerien (darunter „Die Schlacht an der Beresina“) unaufführbar. Aber Julia Reichert machte es möglich – mit ihrem Figurentheater samt gemalten Prospekten im Miniaturformat.

Gegründet hatte die Bibliothekarin ihr Theater aber schon Jahre zuvor, 1989, in Graz – zusammen mit Christoph Widauer, dem damaligen Intendanten der Styriarte, der ihr Lebenspartner wurde. Der Liebe wegen war Julia Reichert 1983 in die heimliche Hauptstadt der Literatur übersiedelt. Alsbald Teil der Szene rund um den visionären Verleger Max Droschl fertigte sie 1986 Masken nach Figurinen von Günter Brus zu Gerhard Roths Theaterstück „Erinnerungen an die Menschheit“ an, das damals im Schauspielhaus uraufgeführt wurde.