Iffland-Ring geht an Jens Harzer

Jens Harzer ist 1972 geboren und fiel bereits am Anfang seiner Karriere durch seine unverwechselbare Schauspielkunst auf. Er ist mittlerweile auf den großen Bühnen zu Hause, seit 2009 ist er festes Mitglied des Ensembles am Thalia Theater in Hamburg. Er war auch immer wieder in Österreich in von der Kritik umjubelten Rollen zu sehen, unter anderem bei den Salzburger Festspielen 2018. In Wim Wenders' Verfilmung des Peter-Handke-Stücks „Die schönen Tage von Aranjuez“ spielte Harzer den Autor.