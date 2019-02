Tod von Bruno Ganz: Der Mythos Iffland-Ring sucht neuen Träger

Der Fluch des Ringes

Friedrich Haase übergab 1908 den Ring an Albert Bassermann und so entstand die Tradition der Weitergabe des Ringes an den „Würdigsten“. Albert Bassermann bestimmte 1911 Alexander Girardi als nächsten Ringträger. Nach Girardis Tod wollte Bassermann den Ring an Max Pallenberg weitergeben, der jedoch tödlich verunglückte. Danach bestimmte Bassermann Alexander Moissi zu seinem Nachfolger als Ringträger. Als auch Moissi starb war Bassermann der Überzeugung, dass ein Fluch auf dem Ring liegen müsse und er weigerte sich, einen weiteren Nachfolger zu bestimmen. Er übergab den Ring 1935 dem Bundestheatermuseum in Wien, der bis zu seinem Tode in der Obhut des österreichischen Unterrichtsministeriums bleiben sollte

Tradition per Statut

Nach Bassermanns Ableben 1952 in Zürich beschloss der damalige Unterrichtsminister Heinrich Drimmel, dass die legendäre Tradition des Ringes per Statut fortgeführt werden sollte. Eine Jury als Vertretern der deutschsprachigen Bühnen ( Deutschland, Österreich, Schweiz) entschied 1954, den Ring an Werner Krauß anlässlich seines siebzigsten Geburtstages als dem „würdigsten“ noch lebenden deutschen Schauspieler zuzuerkennen.