Was mir Josef Meinrad über den Iffland-Ring erzählte

Er war schon schmal und krank, als ich ihn im Herbst 1995 in seinem Haus in Großgmain besuchte. In einem Interview – es sollte sein letztes sein – erzählte mir Josef Meinrad aus seinem Leben und auch wie es kam, dass ihm der große Schauspieler Werner Krauß den Iffland-

Ring vermacht hatte.

„Ich fiel aus allen Wolken, als Krauß 1959 starb“, sagte Meinrad. „Ich hatte bis dahin nicht einmal gewusst, ob er meinen Namen kannte, ob er mich auf der Bühne je bemerkt hatte. Wir haben ein paarmal zusammen gespielt, aber nie privat geredet. Der Werner Krauß war ja hauptsächlich mit dem Oskar Werner unterwegs, die waren eng befreundet.“ Und Oskar Werner soll sich von dem Schock nie erholt haben, dass nicht er, sondern Meinrad mit dem „Ring der Ringe“ bedacht wurde.