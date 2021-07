"Ich würde es nicht wagen, ihn anzusprechen"

Wenn Pierre– Laurent Aimard am Montag im Mozarteum in die Tasten greift, dann erleben Pianist wie Publikum eine echte Weltpremiere. Erstmals interpretiert der 56-jährige Klaviervirtuose "Das wohltemperierte Klavier" von Johann Sebastian Bach in der Öffentlichkeit. Zumindest das erste Buch dieses als das "Alte Testament" der Musikgeschichte bezeichneten Meisterwerks.

Und Aimard gibt sich im Vorfeld bescheiden: "Ich erlaube mir, mich an diesem Monolith zu versuchen und hoffe, dass es gut geht."

Doch warum hat Aimard, dessen Name vor allem für zeitgenössische Musik steht, ausgerechnet mit Bach solange gewartet? "Für jeden Klavierspieler ist Bach in der Ausbildung das tägliche Brot. Aber zwischen einer technisch sauberen Wiedergabe und einer echten Interpretation liegen Welten. Ich finde, man sollte Bach erst spielen, wenn man eine gewisse Reife hat. Ich bin jetzt über 50, das ist ein guter Zeitpunkt."